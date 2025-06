O momento dos favoritos ao título na Copa do Mundo de 2026

A um ano da Copa do Mundo de 2026, as seleções candidatas ao título vivem momentos distintos: Brasil e Inglaterra recorreram a técnicos estrangeiros, a Alemanha com dificuldades para engrenar, Espanha e Argentina apostam na continuidade e a França entra na reta final da era Deschamps. . Brasil se rende a Ancelotti

Com Neymar mais perto da aposentadoria do que do retorno ao seu melhor nível, e com um desempenho discreto nos últimos anos, o Brasil aposta no técnico italiano Carlo Ancelotti para voltar aos trilhos e chegar ao hexacampeonato mundial em 2026. A Seleção faz uma campanha irregular nas Eliminatórias Sul-Americanas e, apesar de ser pouco provável que fique fora do próximo Mundial, o desempenho instável faz de Ancelotti o terceiro treinador da equipe na competição, depois de Fernando Diniz e Dorival Júnior. Em todo caso, o Brasil é sempre considerado favorito e se o vitorioso técnico italiano conseguir encaixar peças como Vinícius Júnior, Raphinha, Richarlison e Rodrygo com as novas joias que sempre surgem no país, como Estêvão e Endrick, a Seleção pode sonhar em levantar a taça da Copa do Mundo 24 anos depois. . Argentina e Messi continuam em alta

Desde o título da Copa América em 2021, a Argentina de Lionel Messi e do técnico Lionel Scaloni não para de vencer, e chega à Copa do Mundo como uma das grandes favoritas ao título. Depois de garantir a classificação com cinco rodadas de antecedência nas Eliminatórias, Scaloni colocou mãos à obra para rejuvenescer o elenco e iniciar a transição de uma geração histórica que chegará ao fim em 2026. E, nesse processo, novas joias estão surgindo, como o jovem de 17 anos Franco Mastantuono, que ao lado de Messi, Julián Álvarez, Alexis MacAllister, Rodrigo de Paul, entre outros, buscará fechar um ciclo vitorioso com mais um título mundial.

. Espanha aos pés de Yamal Sem perder o DNA do período de suas maiores glórias entre 2008 e 2012 (uma Copa do Mundo e duas Eurocopas), a Espanha aposta em um menor de idade: Lamine Yamal (que completará 18 anos no dia 13 de julho) e no Bola de Ouro Rodri para sonhar com o segundo título mundial. Yamal já é a estrela tanto do Barcelona como da 'Roja' e um dos responsáveis pelo título da Euro do ano passado.

O técnico Luis de la Fuente também conta com uma equipe muito jovem e, entre os convocados para a fase final da Liga das Nações da Uefa, apenas três jogadores têm mais de 30 anos (o goleiro Álex Remiro, o meia Isco e o atacante Álvaro Morata). . França une força e talento A França é a seleção mais regular dos últimos anos, com um título mundial (2018) e uma final (2022) e a presença sistemática nas semifinais dos grandes torneios desde que Didier Deschamps chegou ao comando da equipe (2012).