Uzbequistão faz história e se classifica pela primeira vez para a Copa do Mundo

Pela primeira vez na história, o Uzbequistão garantiu vaga em uma Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 5/6,empatou com os Emirados Árabes e sua legião brasileira de naturalizados, em 0 a 0. Assim, carimbou a classificação antecipada para o Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A partida foi no estádio Al Nahyan, Abu Dhabi , pela 9ª e penúltima rodada do Grupo A das Eliminatórias Asiáticas.

Com o empate diante do rival direto pela vaga, os uzbeques chegaram aos 20 pontos e já não podem mais ser ultrapassados na segunda colocação, garantindo assim uma das vagas diretas para a Copa. Afinal, os Emirados Árabes, com 14 pontos, estão matematicamente fora do G2. Eles ainda têm chances de classificação para o Mundial. Mas precisarão disputar a 4ª fase, uma repescagem asiática entre terceiros e quartos colocados de cada grupo. O Irã lidera a chave também com 20 pontos e já havia se classificado com antecedência.