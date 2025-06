Guia dos estádios do Mundial de Clubes; conheça todos

Jogada10 traz informações sobre todos os 12 palcos que receberão os 63 jogos do Super Mundial; saiba onde seu time jogará / Crédito: Jogada 10

O Mundial de Clubes da Fifa, o primeiro no formato completo de Copa do Mundo, está em vias de começar. E o Jogada10, é claro, segue trazendo uma cobertura para lá de especial pensando em você, Joganauta! Dessa forma, chegou a hora de conhecermos todos os estádios que receberão os 63 jogos do Mundial, que ocorrerá integralmente nos Estados Unidos. Ao todo, são 12 arenas distribuídas em 11 cidades pelo país norte-americano. Vamos conhecê-los?

Estádio Mercedes-Benz O Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, é um dos centros esportivos mais modernos dos Estados Unidos. Com arquitetura arrojada, o estádio chama atenção pelo teto que se abre em formato espiral e por sua gigantesca tela circular. Assim, proporciona uma experiência visual única para o público. Casa do Atlanta United (MLS) e do Atlanta Falcons (NFL), o local já foi palco de grandes eventos, como o Super Bowl LIII, finais do futebol universitário, partidas internacionais e shows de artistas consagrados. Para a Copa do Mundo de 2026, receberá oito jogos, incluindo uma semifinal e duas partidas do mata-mata. Local: Atlanta (Georgia)

Capacidade: 75.000

Inauguração: 2017

Jogos que receberá: Chelsea x Los Angeles FC (Grupo D); Inter Miami x Porto (Grupo A); Manchester City v Al Ain (Grupo G); Oitavas de final (1º Grupo B x 2º Grupo A); Oitavas de final (1º Grupo F x 2º Grupo E); Quartas de final (jogo 59). Estádio Bank of América Desde que estreou na MLS em 2022, o Charlotte FC adotou o Bank of America Stadium como seu lar, atraindo mais de 70 mil pessoas em seu primeiro jogo. A arena é experiente em receber partidas de futebol, tendo sediado amistosos de seleções e clubes, jogos da Copa Ouro da Concacaf e duas partidas eliminatórias da Copa América de 2024. O estádio também é casa do Carolina Panthers, da NFL, desde 1996.

Local: Charlotte (Carolina do Norte)

Capacidade: 75.000

Inauguração: 1996

Jogos que receberá: Real Madrid x Pachuca (Grupo H); Benfica x Bayern (Grupo C); Oitavas de final (1º Grupo C x 2º Grupo D); Oitavas de final (1º Grupo G x 2º Grupo H). Estádio TQL Inaugurado em 2021, o TQL Stadium já recebeu duelos marcantes. Um dos destaques foi a vitória por 2 a 0 dos EUA sobre o México nas Eliminatórias da Copa de 2022, em sua primeira visita ao local. Ainda naquele ano, os americanos golearam o Paraguai por 8 a 0. O moderno estádio é sede do FC Cincinnati, clube da MLS. Local: Cincinnati (Ohio)

Capacidade: 26.000

Inauguração: 2021

Jogos que receberá: Bayern x Auckland (Grupo C); Pachuca x Salzburg (Grupo H); Mamelodi Sundowns x Dortmund (Grupo F); Dortmund x Ulsan (Grupo F).

Estádio Rose Bowl Completando 100 anos em 2022, o Rose Bowl é um dos templos do futebol mundial. Sua configuração circular garante boa visibilidade em todos os assentos. O estádio foi palco da final da Copa do Mundo de 1994, vencida pelo Brasil nos pênaltis contra a Itália, e também da decisão da Copa do Mundo Feminina de 1999, em que os EUA bateram a China, também nas penalidades. O Botafogo jogará duas partidas no estádio, enfrentando os europeus PSG e Atlético de Madrid. Locação: Los Angeles (California)

Capacidade: 88.500

Fundação: 1922

Jogos que receberá: PSG x Atlético de Madrid (Grupo B); Monterrey x Internazionale (Grupo E); PSG x Botafogo (Grupo B); River Plate x Monterrey (Grupo E); Atlético de Madrid x Botafogo (Grupo B); Urawa Red x Monterrey (Grupo E). Estádio Hard Rock O Hard Rock Stadium sediará a abertura do Mundial de Clubes de 2025, com o Inter Miami em campo no dia 14 de junho. Além de ser casa do Miami Dolphins (NFL), abriga o GP de Fórmula 1 de Miami, o torneio de tênis Miami Open e eventos universitários. Com histórico de seis Super Bowls, shows de grandes artistas e jogos de seleções, receberá sete jogos da Copa do Mundo de 2026, incluindo quartas de final e a disputa pelo 3º lugar. Receberá os brasileiros Palmeiras e Fluminense na fase de grupos.

Locação: Miami (Florida)

Capacidade: 65.000

Inauguração: 1987

Jogos que receberá: Al-Ahly x Inter Miami (Grupo A – ABERTURA da competição); Boca Juniors x Benfica (Grupo C); Real Madrid x Al-Hilal (Grupo H); Bayern x Boca Juniors (Grupo C); Inter Miami x Palmeiras (Grupo A); Mamelodi Sundowns x Fluminense (Grupo F); Oitavas de final (1º Grupo D x 2º Grupo C); Oitavas de final (1º Grupo H x 2º Grupo G). GEODIS Park Mais novo entre os estádios da lista para o Mundial de Clubes, o GEODIS Park tem a proximidade dos torcedores com o campo como um dos destaques. Afinal, a arquibancada mais distante está a apenas 45 metros da linha lateral. É a casa do Nashville SC, da MLS, e já recebeu partidas das seleções masculina e feminina dos EUA. Além disso, foi palco de shows de grandes nomes da música. Locação: Nashville (Tennessee)

Capacidade: 30.000

Inauguração: 2022

Jogos que receberá: Los Angeles FC x Espérance (Grupo D); Auckland City x Boca Juniors (Grupo C); Al-Hilal x Pachuca (Grupo H).