Barcelona x Real Madrid: tudo sobre a final da Copa do Rei 2025

Barcelona e Real Madrid duelam neste sábado, 26, às 17h, em Sevilha, na final da Copa do Rei, em mais um capítulo eletrizante do El Clásico

O FC Barcelona e o Real Madrid se enfrentam neste sábado, 26 de abril, em mais uma edição de alto nível do El Clásico — desta vez, na final da Copa do Rei . A partida acontece no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, às 17 horas (horário de Brasília).

No entanto, o time sempre encontra uma maneira de competir em alto nível nas finais. Será interessante ver se os merengues conseguem se recuperar e conquistar seu 21º título da Copa do Rei.

O retrospecto do Real Madrid contra times de elite não tem sido dos melhores nesta temporada. Por isso, é justo considerar o Barcelona de Hansi Flick como favorito ao título da Copa do Rei .

Será a segunda vez que as equipes se enfrentam na temporada 2024/25. No confronto anterior, o Barcelona venceu por 4 a 0 no Santiago Bernabéu .

O jogo será realizado no Estádio de La Cartuja , em Sevilha, Espanha. Construído para o Campeonato Mundial de Atletismo de 1999, o estádio sedia a final da Copa do Rei todos os anos desde 2020.

A programação está prevista para começar às 16h30min, com o pré-jogo, antecedendo o início da partida, marcado para as 17h.

Na edição de 2024-25, o vencedor da Copa do Rei levará para casa 1,2 milhão de euros (R$ 7,6 milhões), enquanto o segundo colocado ganhará pouco mais de 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões), segundo informações do jornal esportivo, Sport.

Além disso, todas as equipes participantes do torneio receberam um mínimo de 660 mil de euros (R$ 4,2 milhões) apenas pela participação.

Fundada em 1903 e organizada pela Real Federação Espanhola de Futebol, a Copa del Rey é a competição de futebol espanhola mais antiga disputada ao nível nacional.

O vencedor da Copa do Rei se classifica para a próxima temporada da Liga Europa da UEFA. Se o vencedor já tiver se classificado para uma competição continental através de sua posição na LaLiga, a vaga na Liga Europa é concedida ao próximo time melhor colocado que ainda não se classificou.

Barcelona x Real Madrid: trajetória das equipes

Pela primeira vez em uma década, a final da Copa do Rei será disputada entre os dois maiores clubes da Espanha.

O Barcelona derrotou o Atlético de Madrid nas semifinais, vencendo o jogo de volta na capital por 1 a 0, e avançou com um placar agregado de 5 a 4. Curiosamente, o Real Madrid também avançou com o mesmo placar agregado, após um empate emocionante por 4 a 4 com a Real Sociedad, decidido na prorrogação.

Os Clásicos são, invariavelmente, um dos eventos mais importantes do calendário do futebol europeu. Este, porém, tem um peso especial, considerando o que pode representar para a temporada de ambos os clubes.

O Barça está em busca de um título quádruplo no futebol europeu: já venceu a Supercopa da Espanha, lidera a LaLiga, segue vivo na Liga dos Campeões e pode conquistar a Copa do Rei neste sábado.

O Real Madrid, por sua vez, sonha com uma tríplice coroa. Campeão da Supercopa da UEFA em agosto passado, o time está logo atrás do Barcelona na disputa pelo título do Campeonato Espanhol e ainda busca a conquista da Copa do Rei.

Barcelona x Real Madrid: última final de Copa do Rei entre os rivais

Apesar do domínio dos dois clubes na era moderna, já se passaram 11 anos desde o último El Clásico em uma final da Copa do Rei. Em 2014, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 no Mestalla, com Gareth Bale marcando um gol histórico nos minutos finais da partida.

Ex-Barcelona anunciado como técnico na quarta divisão espanhola; CONFIRA

Desde então, o Barcelona chegou à final em sete ocasiões (incluindo a de 2025), vencendo cinco. Já o Real Madrid só disputou uma final nesse período, em 2023, quando derrotou o Osasuna por 2 a 1 e levou o troféu.

Ao todo, foram oito finais da Copa do Rei entre Barça e Real Madrid, incluindo a deste ano. Os merengues venceram a primeira, em 1936.

Finais da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid:

1936 - Real Madrid 2 × 1 Barcelona

- Real Madrid 2 × 1 Barcelona 1968 - Barcelona 1 × 0 Real Madrid

- Barcelona 1 × 0 Real Madrid 1974 - Real Madrid 4 × 0 Barcelona

- Real Madrid 4 × 0 Barcelona 1983 - Barcelona 2 × 1 Real Madrid

- Barcelona 2 × 1 Real Madrid 1990 - Barcelona 2 × 0 Real Madrid

- Barcelona 2 × 0 Real Madrid 2011 - Real Madrid 1 × 0 Barcelona

- Real Madrid 1 × 0 Barcelona 2014 - Real Madrid 2 × 1 Barcelona

Barcelona x Real Madrid: desfalques

O atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, sofreu uma lesão na coxa durante a partida contra o Celta de Vigo e deve desfalcar o time tanto na final da Copa do Rei quanto na semifinal da Liga dos Campeões, segundo informações da imprensa espanhola.

Além do camisa 9, Alejandro Balde, Marc Casado, Marc Bernal e Marc-André ter Stegen também estão fora devido a lesões.

Pelo lado merengue, espera-se o retorno de Kylian Mbappé ao ataque, após sua ausência desde o jogo de volta contra o Arsenal. Ele deve estar disponível para o Clássico, assim como seu compatriota Ferland Mendy.

Por outro lado, o meio-campista Eduardo Camavinga está fora do restante da temporada, juntando-se a Éder Militão e Dani Carvajal na lista de lesionados.