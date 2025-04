Ex-Barcelona anunciado como técnico na quarta divisão espanhola

O ex-goleiro e ídolo do Barcelona, Víctor Valdés, foi anunciado nesta quinta-feira (24) como novo técnico do Real Ávila, time que disputa a quarta divisão do futebol espanhol. Ele substitui Miguel de la Fuente no cargo.

