Jogador do Barcelona é alvo de ataques homofóbicos após foto com ativista

Lateral-direito do Barcelona, Héctor Fort, de 18 anos, foi alvo de ataques homofóbicos depois de posar para foto com a ativista LGBTQIA+, Brigitta Lamoure. O registro ocorreu em um evento de solidariedade no esporte, com a intenção de auxiliar pessoas, principalmente crianças, que vivem em condições precárias.

A repercussão negativa notabilizou-se por comentários em sua maioria de jovens mulheres. “Cara, eu não sabia que você era gay”, “Que decepção”, “Hector, você vai dormir no sofá hoje à noite”, “Vamos conversar em casa, Hector”, “Por favor, Hector, me diz que é falso”, “Hector não é gay”, foram algumas das mensagens que o jogador recebeu.