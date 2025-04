Jornal espanhol oficializa renovação de Vini Jr. e vaza novo tempo de contrato com Real Madrid

O vínculo atual do camisa 7 com os merengues tem vigência por mais de dois anos, até o dia 30 de junho de 2027

Nos corredores da redação do jornal ‘Marca’ é oficial: Vinicius Júnior fica no Real Madrid. De acordo com o veículo, o novo contrato entre as partes terá vigência por mais cinco anos — ou seja, até 2030 — e já está sendo celebrado internamente entre as partes envolvidas. Não há nada oficial sobre o tema, mas estima-se que o acordo deva ser oficializado muito em breve.

O Real Madrid entendeu que deveria priorizar a renovação do astro a partir do assédio da Arábia Saudita no camisa 7 nos últimos meses. Isso porque o brasileiro recebeu status de “sonho de consumo” e se tornou o principal nome do planejamento saudita — que, agora, tem mirado em Raphinha. Clubes estavam dispostos a arcar com valores excepcionais para tirá-lo de Madrid na próxima janela.