Leverkusen tem acordo para liberar Xabi Alonso, favorito para assumir o Real Madrid

A ideia do Leverkusen, aliás, é resolver a situação do treinador nas próximas três semanas. Na última sexta-feira (18), Xabi Alonso preferiu desconversar, em coletiva, quando questionado sobre ser cotado para o lugar de Ancelotti no Real Madrid. O italiano vive maior crise desde que assumiu o clube merengue e pode acabar no comando da Seleção. A CBF, afinal, enviou um representante para convencer o treinador a dirigir a Amarelinha.

Com 43 anos, Xabi Alonso defendeu como jogador a Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique. Ele é técnico do Bayer Leverkusen há três temporadas.

Xabi Alonso, afinal, defendeu o Real Madrid por cinco temporadas. Com a camisa merengue ele conquistou vários títulos, com destaque para mua LaLiga e uma Champions League. O contrato do treinador com o Leverkusen, aliás, termina em junho de 2026.