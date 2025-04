Multicampeão pelo Real Madrid fala sobre parceria entre Vini Jr e Mbappé: ‘Questão de egos’

Ex-Real Madrid, Fernando Morientes concedeu entrevista exclusiva e também comentou a possível ida de Rodrygo a gigante do futebol inglês / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid disputa no próximo sábado (26) a final da Copa do Rei contra o Barcelona e tem a maior chance de conquista de título no ano. Eliminados da Liga dos Campeões pelo Arsenal e quatro pontos atrás de seu rival da Catalunha no Campeonato Espanhol, com apenas cinco jogos a serem disputados, os Merengues enxergam na competição mata-mata um consolo para a temporada de altas expectativas. Com o reforço de Kylian Mbappé em julho de 2024, muitos disseram para “as taças seriam entregues” antes mesmo das competições iniciarem. A parceria do francês com Vini Jr. e companhia não chegou a ser brilhante na primeira temporada e, de acordo com Fernando Morientes, tricampeão da Liga dos Campeões com os Merengues, precisa ter uma administração de egos para dar certo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Kylian Mbappé e Vini Jr. conseguem jogar juntos? Sim, eles conseguem, e já provaram. Mas é uma questão de compreensão: você está ao lado de grandes jogadores, e você também é um. É uma questão de egos também, são muitos fatores que entram em campo. Mas isso acontece em todos os grandes times”, declarou o ex-atacante, em entrevista exclusiva à “Bet365”. “O Real Madrid sempre terá grandes atacantes, o Barça sempre terá grandes atacantes. Então, é essa relação que se administra em campo, que às vezes é melhor, outras vezes é pior. Às vezes há mais ego de alguns, outras vezes menos, às vezes eles se encaixam perfeitamente e cada um assume seu papel. Tem Jude Bellingham lá, tem Rodrygo. Quando ele não está lá, entra alguém que também está nesse nível. Se todos assumirem seu papel, e por enquanto Mbappé assumiu o papel de atacante, está indo bem, mas os egos no Real Madrid, você quer ser melhor do que a pessoa ao seu lado. Era assim também na minha época, e isso é difícil de administrar”, apontou. Morientes fala da geração atual de atacantes do Real Madrid A respeito do desempenho de Vini Jr na atual temporada, Morientes acredita que o extracampo pode influenciar, mas enxerga que o jogador na atualidade possui mais facilidades em seu entorno do que em sua época de atleta. “O Vini Jr. está lidando com situações com as quais nunca lidou antes. Por quê? Porque, além de ser muito jovem, ele ainda não havia chegado ao ponto de alcançar um status de primeira classe mundial. Agora, ele está nesse status, e é verdade que há muitas coisas ao seu redor que um jogador precisa administrar. Também vou te dizer uma coisa: no futebol de hoje, é mais fácil administrar todas essas coisas porque você tem um time de cerca de 25 pessoas. Na nossa época, era você e suas circunstâncias, e você administrava isso individualmente. Acho que havia muito mais problemas mentais na nossa época do que agora, porque você tem tantos recursos e muitas pessoas que te orientam para tentar sair de um momento de frustração”, declarou, completando em seguida:

“Ele já teve momentos de frustração? Bem, provavelmente a Bola de Ouro, talvez em algum momento ele tenha pensado que ganharia, as questões de racismo. Acho que todas essas coisas influenciam o jogador, porque de fora, nós, torcedores, agora vemos jogadores que se movem como máquinas, mas, na realidade, são pessoas, cada uma administrando suas emoções de uma maneira diferente. Ele pode cair emocionalmente em algum momento? Bem, obviamente que sim, mas não só ele, mas também Mbappé e Bellingham”. Rodrygo no Liverpool? A respeito dos rumores sobre uma transferência de Rodrygo para o Liverpool, o ex-atacante opina que o brasileiro teria um bom encaixe na Premier League por sua versatilidade. “Se o Rodrygo sair do Real Madrid, eu adoraria que ele fosse para o Liverpool. No entanto, ele joga na posição de Mohamed Salah. Mas é verdade que o Rodrygo tem qualidades de Premier League. Pode jogar em outra posição, com mais espaço ou menos, jogos com recursos limitados, onde ele precisa navegar em espaços curtos. Um jogador com tremenda qualidade e talento individual que pode fazer as duas coisas. Acho que ele deveria acrescentar as suas atuações o fato de ter sido mais consistente em termos de gols, porque houve momentos em que ele foi consistente, mas depois teve algumas quedas, e isso costuma ser atribuído a ele aqui no Real Madrid. Gostaria de vê-lo na Premier League e no Liverpool para ver como ele se sai nessa liga”, afirmou.