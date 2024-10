Bola de Ouro: Lamine Yamal, joia do Barcelona, ganha troféu sub-21

Lamine Yamal ganhou o troféu Kopa, premiação cedida ao melhor jogador sub-21 Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Lamine Yamal foi premiado como o melhor jogador jovem do mundo no prêmio da Bola de Ouro 2024. Aos 17 anos, o jogador do Barcelona é o mais jovem a vencer o Troféu Kopa, entregue ao melhor de idade sub-21 desde 2018 pela revista France Football. - Estou muito orgulhoso de vencer este prêmio. Quero agradecer aos meus pais que me apoiam sempre. Agradeço também aos meus companheiros e ao Barcelona - disse o atacante ao receber o prêmio nesta segunda-feira, 28. Com gol decisivo na semifinal da Eurocopa deste ano, o jovem veio despontando como uma nova estrela do futebol mundial. O jogador, que já era apontado como grande destaque no Barcelona, agora brilha por sua seleção nacional.

Yamal é uma estrela em ascensão no mundo do futebol após brilhar em alto nível em seu clube na temporada 2023-24. Ele recebeu elogios pela capacidade de se destacar nos mais altos níveis graças à sua técnica, produção e estética. Conheça a seguir a história e a carreira do jovem atacante. Lamine Yamal: início próspero no Barcelona Geralmente, jovens jogadores têm poucas chances para atuar logo de imediato em equipes do alto escalão do futebol mundial. Uma chuva de coincidências trouxe a oportunidade certa para o jovem Yamal.

Diversas cessões e uma crise financeira, impediam o Barcelona de investir em jogadores já renomados. A opção foi investir nos jogadores da base do clube. Estando na equipe catalã desde os 7 anos de idade, Yamal foi uma dessas peças. Há duas temporadas o ponta-direita entrou em campo pela primeira vez no Spotify Camp Nou contra o Real Betis, tornando-se o jogador mais jovem a estrear pelo Barcelona. Uma aparição aos 15 anos que deu o tom para o caminho pioneiro que viria.



Durante o primeiro jogo em casa no Campeonato Espanhol na temporada mais recente, o Estádio Olímpico Lluís Companys testemunhou outro marco para o jogador. Com 16 anos e 38 dias de idade, Yamal se tornou o jogador mais jovem do século 21 a começar um jogo do torneio. Lamine Yamal: ascensão e primeiras convocações Logo na sua primeira temporada atuando pelo futebol profissional, Yamal recebeu as primeiras oportunidades de atuar pela seleção espanhola. Aos 16 anos e 50 dias, o jogador foi convocado para atuar pela primeira vez com a camisa da La Furia. O marco aconteceu no dia 1 de setembro de 2023, pelo treinador Luis de la Fuente, nas eliminatórias da Eurocopa 2024 contra a Geórgia e o Chipre.

De La Fuente rasga elogios a Lamine Yamal: "Um gênio"; VEJA Uma semana após, na partida contra a Geórgia, o jogador entrou pouco antes do final do primeiro tempo após a contusão de Dani Olmo. Aos 29 minutos da segunda etapa, ele recebeu um passe de Williams e marcou seu primeiro gol. Durante o jogo, além de quebrar o recorde de mais jovem a estrear, ainda de quebra marcou um gol na goleada de 7x1 pela equipe espanhola e se tornou o mais jovem a fazer um gol pela sua seleção.

Lamine Yamal: Recordes quebrados Antes mesmo de completar 17 anos, o jogador já superou diversos recordes. Assim, ele já pode se considerar um marco na história do futebol mundial. Confira quais foram os recordes quebrados pelo jogador: Jogador mais jovem atuar na Campeonato Espanhol;

Jogador mais jovem a começar uma partida no Campeonato Espanhol;



Jogador mais jovem a começar uma partida na Champions League;



Jogador mais jovem a fazer um gol pelo Barcelona;



Jogador mais jovem a fazer um gol na história do Campeonato Espanhol;



Jogador mais jovem a fazer um gol pela seleção da Espanha



Jogador mais jovem a jogar e ser titular na Eurocopa;



Jogador mais jovem a jogar um gol na Euro. Lamine Yamal: foto icônica com Lionel Messi Em 2007, o jovem Lionel Messi posou para fotos com um bebê no vestiário do Camp Nou, em Barcelona, para uma sessão de fotos de calendário beneficente. Messi, que tinha 20 anos, já estava fazendo seu nome e se tornaria, sem dúvida, um dos maiores futebolistas, ou o maior de todos os tempos.