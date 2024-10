Juca Kfouri afirma que não votaria em Vini Jr na Bola de Ouro

O jornalista Juca Kfouri, ex-ESPN, causou polêmica com declaração envolvendo Vini Jr, na última terça-feira (22). Ele indicou que a sua preferência para o prêmio da Bola de Ouro é um espanhol. Na visão do profissional de comunicação, o meio-campista Rodri, do Manchester City, teve maior destaque em 2023/24.

“Sob pena de parecer muito antipático, eu, se tivesse que votar, teria votado no Rodri, não teria votado no Vini Junior”, apontou Juca, em sua participação no programa “Cartão Vermelho”, do portal “Uol”.

Posteriormente, seu companheiro de bancada, José Trajano, argumentou que, caso o atacante brasileiro não seja eleito o melhor jogador do mundo, geraria um cenário de injustiça na premiação. Especialmente depois do seu desempenho de destaque pelo Real Madrid, na última terça-feira (22). Afinal, Vini Jr. marcou três gols, na vitória de virada dos Merengues por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund. O duelo foi válido pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.