Vini Jr e Real Madrid não vão comparecer à premiação da Bola de Ouro

Motivo para a ausência seria que a delegação do clube merengue sabe que o prêmio de melhor do mundo será entregue para Rodri

A informação inicialmente foi dada pela rádio francesa RMC e pelo jornal espanhol Marca. Além do atacante, toda a delegação do Real Madrid também cancelaram a viagem para Paris. Isso inclui todos os jogadores, inclusive Jude Bellingham, que também concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo. Além disso, o presidente do clube Merengue, Florentino Pérez, também cancelou sua ida à premiação.

Grande favorito para conquistar à Bola de Ouro 2024, Vini Jr não vai comparecer na premiação em Paris, nesta segunda-feira (28/10). O motivo seria que o brasileiro sabe que não vai vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Especulações sugerem que o grande vencedor será o volante Rodri, do Manchester City e campeão da Eurocopa com a Espanha.

Aliás, os prêmios da revista France Football são entregues com base no desempenho dos atletas na temporada 2023/24. Assim, Vini Jr era considerado o grande favorito após conduzir o Real Madrid na conquista do Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha e da Champions League.

Junto com o brasileiro, Bellingham também teve grande importância na caminhada do Real Madrid e estava também entre os candidatos a possíveis vencedores. Contudo, o intruso nesta lista do clube merengue é Rodri. O jogador do Manchester City conquistou o Campeonato Inglês mais uma vez e também venceu a Eurocopa junto com a seleção da Espanha.

Vini Jr tenta fazer o Brasil voltar a conquistar o prêmio de melhor do mundo

Aliás, Vini é o único brasileiro que concorre ao prêmio. O atacante também esteve na lista final das temporadas 2021/22 e 2022/23, mas terminou em oitavo e sexto, respectivamente. O Brasil não venceu a Bola de Ouro desde 2007, quando Kaká acabou sendo eleito o melhor jogador do mundo.