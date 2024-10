Rodri é vaiado na chegada à Bola de Ouro

Jogador do City chega de muletas e recebe insatisfação do público presente

Rodri, do Manchester City, foi vaiado em sua chegada na cerimônia do prêmio Bola de Ouro, que acontece nesta segunda-feira (28), no Théâtre du Chatelet, em Paris. O jogador espanhol chegou de muletas e recebeu a insatisfação do público presente.

Vini Jr, respeitando ordem do Real Madrid, não estará presente na cerimônia da Bola de Ouro. A ausência é por conta da informação de que Rodri ficaria com o prêmio de melhor jogador do mundo. Dessa maneira, muitos torcedores ficaram insatisfeitos com a possibilidade do brasileiro não ser o vencedor e descontaram no jogador do City.

