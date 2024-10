Torcedores gritam o nome de Vini Jr na entrada da cerimônia da Bola de Ouro. Veja!

Jogador brasileiro não estará presente no evento em Paris, assim como os demais representantes do Real Madrid

Vini Jr, respeitando ordem do Real Madrid, não estará presente na cerimônia da Bola de Ouro. A ausência é por conta da informação que o espanhol Rodri, do Manchester City, ficaria com o prêmio de melhor jogador do mundo. O brasileiro, no entanto, foi lembrado por torcedores na entrada do teatro em Paris, na França.

Torcedores estrangeiros gritaram o nome de Vinícius, e pediram a premiação para o jogador do Real Madrid.