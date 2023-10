Lionel Messi conquista Bola de Ouro pela 8ª vez; veja ranking do prêmio da France Football

O argentino, de 36 anos, superou o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain

Lionel Messi, atacante do Inter Miami, dos Estados Unidos, conquistou a Bola de Ouro, da revista France Football, pela 8ª vez na carreira, em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA), nesta segunda-feira, 30. O argentino, de 36 anos, superou o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Entre o período avaliado pela France Footbal, de 1° agosto de 2022 a 31 de julho de 2023, Messi disputou 62 partidas, entre Paris Saint-Germain, Inter Miami e Seleção Argentina, com 39 gols e 28 assistências, conquistando o Campeonato Francês, a Leagues Cup e a Copa do Mundo da FIFA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a conquista da oitava Bola de Ouro, Lionel Messi supera Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, como o maior vencedor da história da premiação. O brasileiro, após revisão realizada pela France Footbal em 2015, deveria ter sido agraciado com o troféu em 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970. Durante 1956 até 1994, a revista francesa entregava o prêmio apenas a atletas nascidos na Europa.