Lote com camisas que Messi utilizou na Copa do Mundo é vendido por R$ 38 milhões em leilão

Um lote com seis camisas usadas por Lionel Messi na campanha do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022, uma delas na final contra a França, foi vendido em leilão por US$ 7,8 milhões (R$ 38,1 milhões na cotação atual). O anúncio foi feito pela casa de leilões Sotheby's nesta quinta-feira, 14.

O valor da venda foi inferior aos US$ 10 milhões (R$ 48,9 milhões) estimados pela casa antes do leilão. No entanto, foi "um dos preços mais altos de um item de coleção esportiva". Como é habitual, a casa não revelou nenhuma informação sobre o comprador das camisas. Brahm Wachter, especialista esportivo da Sotheby's, descreveu que elas estão "vinculadas ao auge da carreira do jogador de futebol mais bem-sucedido da história".