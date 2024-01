Samuel Eto'o é investigado por corrupção, manipulação de resultados e outros quatro crimes

O veículo estadunidense The Athletic conseguiu acesso a conversas de WhatsApp, e-mails, áudios e documentos que comprovam os crimes do Eto'o

O ex-jogador camaronês Samuel Eto'o, que atuou por Barcelona, Chelsea e Inter de Milão, está sendo investigado por conta de supostos crimes cometidos. O atual presidente da Federação de Futebol dos Camarões pode ser indiciado por inúmeras infrações à lei, como corrupção, manipulação de resultados, abuso de poder, ameaças físicas, incitamento à violência e divulgação de informações falsas.

O veículo estadunidense The Athletic conseguiu acesso a conversas de WhatsApp, e-mails, áudios e documentos que comprovam os crimes do Eto'o. O site também pôde acessar um documento que continham 70 provas detalhadas a respeito das alegações contra Eto'o e de mais quatro funcionários da Federação camaronesa. Doze pessoas serão interrogadas sobre o caso.

Eto'o já havia sido acusado de outros crimes no passado. Em 2022, foi condenado a 22 meses de pena suspensa devido à fraude de direitos de imagem, quando ainda era jogador no futebol espanhol. O ex-atacante ainda teve que arcar com uma multa de 1,64 milhões de euros (equivalente a aproximadamente R$ 8,8 milhões na cotação atual).