Com gol de Vitor Roque, Barcelona vence Osasuna no Campeonato Espanhol

Depois de uma semana de crise, o Barcelona se reencontrou com a vitória ao bater o Osasuna por 1 a 0 nesta quarta-feira (31), com gol de Vitor Roque, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, adiado por conta da participação das duas equipes na Supercopa da Espanha.

O jovem atacante brasileiro, que chegou ao Barça no início do ano, fez seu primeiro gol com a camisa 'blaugrana' e garantiu os três pontos para a equipe, que na semana passada foi eliminada da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao (4 a 2) e no fim de semana perdeu em casa para o Villarreal (5 a 3).

O resultado também evita uma crise maior no time catalão, dias depois de o técnico Xavi Hernández ter anunciado que irá deixar o cargo ao final da temporada.