Bellingham se apresenta ao Real Madrid e vai vestir a camisa 5, que já foi de Zidane

O meia inglês Jude Bellingham se mostrou feliz nesta quinta-feira (15) em sua apresentação como novo reforço do Real Madrid, no qual vai vestir a camisa 5, "como uma pequena homenagem" a Zinedine Zidane.

"Já disse em várias entrevistas o quanto admiro Zidane, o legado que deixou neste clube", disse Belligham, garantindo que "não estou tentando ser como ele, só estou tentando ser eu, mas é como uma pequena homenagem a ele".

"A camisa já é uma grande responsabilidade. É um jogador (Zidane) que eu adorava, para mim foi o melhor, mas tento seguir meu caminho. Quero simplesmente estar à altura do número da camisa", acrescentou o meio-campista inglês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bellingham chega do Borussia Dortmund por 103 milhões de euros (R$ 541 milhões pela cotação atual), mais bônus que podem chegar a 30% desse valor.

A chegada do inglês de 19 anos permite à equipe merengue continuar a renovar seu meio-campo, que envelheceu com os veteranos Luka Modric (37 anos) e Toni Kroos (33 anos).

"Modric e Kroos são incríveis. Seu conhecimento do jogo, vou tentar colar neles, aprender tudo o que puder", disse o novo reforço merengue, para quem "a combinação entre experiência e juventude (no Real Madrid) é algo extraordinário".

O jovem inglês sabe que todos os holofotes estarão sobre ele, mas se mostrou confiante de que saberá lidar com a pressão que virá em sua nova aventura no Real Madrid, clube com o qual assinou até 2029.

"A pressão tem me acompanhado por todos os lugares por onde passei. As expectativas em relação a mim sempre foram altas. Espero que a experiência que tenho me ajude a lidar com essa pressão", disse Bellingham em entrevista coletiva após um evento oficial de apresentação.

"Chega ao Real Madrid um dos melhores jogadores do mundo", elogiou o presidente da equipe merengue, Florentino Pérez, durante o evento realizado no complexo esportivo do Real Madrid, nos arredores da capital espanhola.

"Você tem apenas 19 anos e se tornou um daqueles jogadores que todos os torcedores querem ver em um estádio", acrescentou o presidente, que lembrou o "grande sonho" de Bellingham de jogar no Real Madrid.

Apesar de ter ofertas de outros clubes, algumas até mais atrativas do ponto de vista financeiro, Bellingham garantiu que "o dinheiro não é tão importante para mim, não penso em dinheiro quando tomo esse tipo de decisões".

"É o esporte que amo. Não é que outros clubes tenham sido piores ou melhores para mim, é simplesmente que (o Real Madrid) é o maior", explicou o novo jogador merengue, que já tinha afirmado na sua apresentação que "o dia mais importante da minha vida, o dia em que cheguei ao maior clube do mundo".

O inglês, que se torna a contratação mais importante do Real Madrid neste momento nesta janela de transferências, após a chegada de Brahim Díaz e Fran García, não quis comentar outros nomes que são comentados, como Kylian Mbappé e Harry Kane como possíveis reforços para a equipe merengue.

"Kane é um jogador de nível mundial, aconteça o que acontecer, não tenho nada a dizer nesse sentido", disse Bellingham, que falou da mesma forma em relação a Mbappé.

"Não é da minha conta, ambos estão entre os melhores jogadores do mundo. Não posso comentar nada sobre isso, apenas o que vi na internet. Estou tentando dar minha própria opinião. Ele é um grande jogador. Gostaria de jogar com Mbappé? Sim, quem não gostaria?", concluiu.

gr/pm/aam