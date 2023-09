Real Madrid e Vinícius Júnior recebem criança vítima de racismo

A menina que foi vitima de racismo por conta da torcida do Atlético de Madrid foi recebida pelo Real Madrid e viu a última vitória do time; confira

A criança foi convidada pelo Real Madrid para assistir a uma partida do Campeonato Espanhol, na qual a equipe venceu o Las Palmas por 2x0. Além de ser recebida por todos os jogadores do elenco, a menina recebeu uma camisa autografada por todos os jogadores.

O Real Madrid recebeu no seu estádio, o Santiago Bernabéu, a menina que foi vítima de racismo por estar com a camisa de Vinícius Júnior. O ato ocorreu quando a criança foi assistir ao clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid no último domingo, 24.

Criança vítima de racismo: entenda o caso

O caso aconteceu durante o clássico das duas equipes de Madrid. A menina estava acompanhada de seus tios e estava vestida com uma camisa do Real Madrid com o nome de Vinicius Junior. Ela começou a ser hostilizada por membros da torcida do Atlético de Madrid.

“Sou Atlético desde que nasci. Começaram a cantar "Vikingo não", "macaco", "preta de m**". Não sabia que era com a gente, jamais imaginaria que era por causa da menina. Até que um cara se aproximou, me deu uns golpes no braço e disse: "Sai daqui ou vamos matar essa criança de m**". Uma barbaridade de insultos e tudo mais”, relatou um familiar da criança.

A família apresentou queixa à polícia espanhola, que deteve três torcedores ultras do Atlético de Madrid. A LaLiga (responsável pela administração do Campeonato Espanhol) denunciou o caso ao Ministério Público da Espanha.

Ginasta negra é ignorada durante entrega de medalhas na Irlanda; ENTENDA

Criança vítima de racismo: caso recorrente na Espanha

O racismo tornou-se um caso recorrente na liga espanhola. O brasileiro Vini Jr é um caso pertinente em relação ao racismo de torcidas adversárias, inclusive os próprios torcedores do Atlético de Madrid.

A LaLiga já foi bastante notificada por não agir em relação aos casos de racismo, mas, no caso envolvendo a criança, a instituição deu total apoio e ajudou na notificação ao Ministério Público do país.