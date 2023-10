Jogador estreia profissionalmente com 13 anos e quebra recorde

Da'vian Kimbrough, de 13 anos, sete meses e 13 dias, estreou no último domingo, 1º de outubro, e quebrou um recorde no futebol profissional dos EUA; confira

Ele é atleta do Sacramento Republic, time que lidera a conferência oeste da USL Championship, que equivale ao segundo escalão do futebol dos Estados Unidos.

O jovem mexicano entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo com seus 13 anos, sete meses e 13 dias, tornando-se o atleta mais jovem a estrear profissionalmente em um esporte americano.

Da'vian Kimbrough, jogador do Sacramento Republic, estreou profissionalmente neste domingo, 1º, com uma vitória por 2 x 0 sobre o Las Vegas Lights. No entanto, não foi esta vitória que marcou o esporte americano, e sim a estreia de Kimbrough.

CLIQUE para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogador estreia com 13 anos: lista dos mais jovens a estrear no futebol profissional

Da'vian entrou para a lista dos cinco jogadores mais jovens a estrear no futebol profissional. Na lista, o jogador mais conhecido é o colombiano Falcao Garcia, que hoje atua no Rayo Vallecano.

Veja a lista:

Eric Marshall (Libéria) – 11 anos, pelo FC Gar’ou, em 2021

Mauricio Baldivieso (Bolívia) – 12 anos, pelo Aurora, em 2009

Falcao García (Colômbia) – 13 anos e 199 dias, pelo Lanceros Boyacá, em 1999

Da'vian Kimbrough (EUA) – 13 anos e 223 dias, pelo Sacramento Republic, em 2023

Axel Kei (EUA) – 13 anos e 270 dias, pelo Real Monarchs, em 2021

Fortaleza sedia maior evento de Beach Tennis do Brasil; VEJA como se inscrever

No Brasil, Ângelo (ex-Santos) tornou-se o jogador mais jovem a estrear por um clube na era dos pontos corridos, com 15 anos, 10 meses e 4 dias. No livro dos recordes do Santos, Ângelo ultrapassou até mesmo o Rei Pelé por apenas 11 dias. Apenas Coutinho, com 14 anos e 11 meses, entrou em campo com idade menor do que Ângelo.



O rei do futebol, Pelé, estreou pelo Santos no dia 7 de setembro de 1957, com 15 anos, 10 meses e 4 dias. O título de maior parâmetro no futebol, a Copa do Mundo, Pelé conquistou com apenas 17 anos e até hoje é o jogador mais jovem a conquistar o torneio.