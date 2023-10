Após lesão, Vini Jr. volta ao Real Madrid na Liga dos Campeões contra o Napoli

Terceiro artilheiro da última edição da Liga dos Campeões, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, recuperado de lesão, será titular do Real Madrid na partida contra o Napoli na terça-feira (3), na qual o clube espanhol buscará a liderança do grupo C.

O camisa 7 dos 'merengues' foi desfalque de sua equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Union Berlin devido a uma lesão muscular que o deixou afastado dos gramados por pouco mais de um mês.

Ele retornou ao time na última quarta-feira (27), contra o Las Palmas, por apenas alguns minutos, antes de ser titular na vitória contra o Girona no final de semana.