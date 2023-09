Neymar alfineta futebol francês e fala sobre Arábia Saudita: "O futebol é o mesmo"

Estrela do Al-Hilal, atacante destaca que Liga Saudita conta com nomes relevantes, garante "sede de vencer" e comenta sobre adaptação ao país

“Te garanto que o futebol lá é o mesmo. A bola é redonda, tem gol... Pelos nomes que foram para a Liga Saudita hoje... Não sei, não, se não é melhor que o Campeonato Francês, viu? Mas acho que minha cabeça tem que estar boa, tenho que estar feliz, me sentindo bem. Sei me cuidar, sei o que é preciso fazer para um atleta estar em condição de jogo. Vivo isso há 15 anos”, disse Neymar.

Neymar concedeu, nesta quinta-feira, 7, sua primeira entrevista coletiva deste novo ciclo da seleção brasileira, que inicia sua trajetória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta sexta, 8, contra a Bolívia, em Belém, no Pará.

O meia-atacante brasileiro assinou com o Al-Hilal até junho de 2025. Durante esse período, Neymar receberá um salário de cerca de R$ 35 milhões por mês. Financeiramente o contrato é mega vantajoso. Resta saber se esportivamente a passagem do brasileiro pela Arábia Saudita também será positiva.

“Não tem muito segredo. O treinamento lá é intenso, a minha sede de vencer e dos meus companheiros é grande. Quero, sim, conquistar títulos com o Al-Hilal. Não muda muito minha cabeça. Para muitos, o campeonato não é conhecido, é fraco, mas todo mundo falava isso também quando fui para o Campeonato Francês, e foi o lugar onde mais apanhei na minha vida. Tenho certeza que não vai ser fácil ganhar o Campeonato Saudita, porque outras equipes também se fortaleceram. Tenho certeza que vai ser uma liga muito interessante, e vocês vão assistir”, prosseguiu.

Após dez anos na Europa, Neymar agora terá de se adaptar a uma nova cultura, mais conservadora. Por outro lado, a mudança para a Arábia Saudita também oferecerá ao jogador novas experiências. Na última semana, por exemplo, ele chegou a passear em um shopping, algo que seria impensável em outros lugares do mundo.

“Não encontrei nenhum tipo de dificuldade. Obviamente falar árabe eu ainda não falo, até o meu francês, depois de cinco, seis anos, era bem ruim. Então, não tem muita diferença. O que é importante é ali dentro do campo, se entender com seus companheiros. Obviamente é uma cultura nova, fiquei feliz de conhecer, fui muito bem recebido por todo o país. Estou feliz com minha decisão, com esse futuro que vem pela frente. Saiu em todos os lugares um monte de palpite, sabichões falando o que aconteceu. Ninguém sabe. Só eu sei. Poucas pessoas sabem o que aconteceu para eu chegar no Al-Hilal, mas isso não cabe a vocês. O que vocês têm que fazer é falar de mim dentro das quatro linhas, porque fora das quatro linhas cuido eu”, concluiu.