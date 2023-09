São Paulo fecha preparação para enfrentar Fortaleza; veja provável escalação

Técnico Dorival Júnior no jogo Flamengo x São Paulo, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil 2023 Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O elenco do São Paulo encerrou nesta terça-feira, 19, a preparação para o duelo contra o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate está previsto para às 21h30min (de Brasília) da próxima quarta-feira, 20, no Morumbi. Após realizarem atividades regenerativas na segunda-feira, 18, os titulares da vitória contra o Flamengo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no último domingo, 17, voltaram a treinar no gramado com restante do grupo. Após apresentar um vídeo para os jogadores, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho técnico seguido da atividade tática preparatória para a partida. Houve ainda um ensaio de bola parada.