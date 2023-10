Fortaleza sedia maior evento de Beach Tennis do Brasil; veja como se inscrever

Serão, ao todo, dez dias de torneio e mais de três mil jogos realizados. As partidas vão ser distribuídas nas 30 quadras disponíveis para os participantes, com a construção da Arena O Play.

Fortaleza se prepara para receber o maior evento de Beach Tennis do Brasil. Intitulado de “O Play Fortaleza”, competição ocorre de 9 a 18 de novembro próximo e será realizada na avenida Beira Mar, na orla da capital cearense. Inscrições podem ser realizadas por meio do site do torneio.

O evento vai contar com a participação das 27 federações brasileiras, que disputarão a Copa das Federações. No geral, mais de dois mil atletas já confirmaram presença na disputa.

“Vamos dobrar os números de atletas. A expectativa é alcançarmos entre 3000 e 3500 inscrições”, destaca Bruno Mállio, diretor da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT).

Torneio deve movimentar a economia na Capital

Ainda de acordo com Bruno, cerca de quatro mil turistas devem desembarcar em Fortaleza para "acompanhar o torneio e desfrutar de momentos de lazer proporcionados pela organização" do evento.

"Somado ao público de Fortaleza, projetamos, durante todo o evento, 30.000 presentes na Arena Play, local das competições”, destaca o representante da federação. De acordo com a organização do evento, toda essa movimentação de pessoas deve impactar positivamente na economia do município.

Inscrições

Na etapa do Super Estadual Cearense de Beach Tennis podem se inscrever atletas das categorias feminina e masculina, desde o sub-10 até a categoria sub-60, que dá oportunidade a idosos adeptos do esporte.

Já nas etapas do Mundial BT10 e BT50 podem se inscrever atletas profissionais com a categoria PRO, enquanto as inscrições para a Copa das Federações acontecem por meio de cada Federação dos 26 Estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, segundo organização.