Pelé é eternizado como verbete do dicionário: "Aquele que é fora do comum"

Dicionário Michaelis inclui verbete na versão digital e atualizará nas próximas versões impressas. Novidade foi anunciada em evento com presença de familiares do Rei do Futebol

Nesta quarta-feira, 26, Pelé teve o seu nome eternizado na Língua Portuguesa. O Rei do Futebol foi inserido na versão digital do dicionário Michaelis como verbete. As próximas versões impressas também serão atualizadas.

"pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Ele é o pelé do basquete. Ela é a pelé do tênis. Ela é a pelé da dramarturgia brasileira", diz o texto sobre o maior jogador da história do futebol.

A novidade foi anunciada durante o evento Summit Sports, realizado no Pacaembu. O evento contou com a presença de familiares do maior jogador da história, que foram presenteados com uma placa em referência ao verbete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A campanha para essa homenagem a Pelé foi encabeçada pela Pelé Foundation, responsável por cuidar do patrimônio do Rei após a sua morte, por meio de um abaixo-assinado que contou com mais de 125 mil assinaturas.

Sobre o assunto Em testamento, Pelé cita suposta filha e deixa 30% dos bens para viúva

Tags