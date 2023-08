Ida de Neymar para o Al-Hilal pode render quantia milionária ao Santos

Em decorrência de ter formado o jogador, o Alvinegro Praiano tem direito a 4% do valor da transação

Com a ida de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Santos pode receber uma quantia milionária. Por conta do mecanismo de solidariedade, o Peixe ganharia quase R$20 milhões de reais.

Para tirar o craque do Paris Saint-Germain, o time de Jorge Jesus desembolsaria 90 milhões de euros (R$487 milhões). Em decorrência de ter formado o jogador, o Alvinegro Praiano tem direito a 4% do valor da transação, equivalente a R$19,48 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa seria a segunda vez que Neymar ajudaria os cofres da Vila Belmiro através do mecanismo. Antes, na ida do Barcelona para o PSG, o Santos recebeu R$33 milhões, na maior transferência da história do futebol.