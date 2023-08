Cristiano Ronaldo marca, Al-Nassr vence Al-Hilal e português conquista 1° título na Arábia

O atacante Cristiano Ronaldo conquistou o 1° título atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. O português, de 38 anos, marcou dois gols na vitória diante do Al-Hilal, neste sábado, 12, pela final da Copa Árabe dos Clubes Campeões.

A conquista pelo time de Riad foi o 34° título da carreira do português de 38 anos. Ronaldo soma troféus por Sporting (POR), Manchester United (ING), Real Madrid (ESP), Juventus (ITA), Al-Nassr (KSA) e Seleção Portuguesa.

Com os tentos assinalados diante do Al-Hilal, Cristiano Ronaldo encerrou a Copa Árabe dos Clubes Campeões como artilheiro: em seis partidas, marcou seis gols. Karim Benzema, ex-Real Madrid e atualmente no Al-Ittihad, ficou com a vice-artilharia, com três tentos assinalados.

Pelo clube árabe, Ronaldo havia conquistado o vice-campeonato da Saudi Professional League 22–23 (Campeonato Árabe). Com a camisa do Al-Nassr, marcou 20 gols em 25 partidas, com duas assistências assinaladas no período.

Veja títulos de Cristiano Ronaldo

Sporting

Supertaça de Portugal (2002)

Manchester United