Al-Hilal chega a acordo com o PSG por valor da transferência de Neymar

Com um acordo já definido com Neymar, o Al-Hilal também acertou o valor que irá pagar ao PSG pelo brasileiro. De acordo com a BBC, os franceses aceitaram uma proposta de 90 milhões de euros (R$ 483 mi na cotação atual) da equipe comandada por Jorge Jesus.

Agora, só faltam a realização de exames médicos e o envio da documentação necessária para Neymar ser oficializado em seu novo clube. Ele receberá um salário de 160 milhões de euros (cerca de R$ 860 mi), dividido em dois anos de contrato.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador já tem até seu número definido no Al-Hilal. O atleta de 31 anos continuará vestindo a camisa 10 na Arábia Saudita, a mesma em que usou no PSG e na Seleção Brasileira.