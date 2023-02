Flamengo e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 5 de fevereiro (5/02), pela Supercopa Feminina. O jogo está marcado para às 10 horas e 30 minutos (horário de Brasília) e será no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

No duelo deste domingo, o Vovô irá enfrentar uma ex-jogadora. A volante Nath Pitbull que marcou dois gols na passagem pelo Ceará na temporada 2022, agora defende o Rubro-Negro.

Em meio às saídas, o Ceará montou para a temporada 2023 um elenco caseiro, protagonizado por jogadoras locais.

Caso o Alvinegro de Porangabuçu passe do Flamengo, as Meninas do Vozão irão enfrentar o vencedor entre Real Brasília e Avaí.

Além da Supercopa Feminina, o Ceará também disputa este ano o Brasileirão Feminino A1 e o Campeonato Cearense.

Flamengo x Ceará ao vivo na Supercopa Feminina: onde assistir ao vivo

Rede Globo: canal aberto (exceto São Paulo e Minas Gerais)



canal aberto (exceto São Paulo e Minas Gerais) SporTV: canal por assinatura

Flamengo x Ceará ao vivo na Supercopa Feminina: dia, horário e local

Hoje, 5 de fevereiro (5/02), às 10 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Com colaboração de Iara Costa

