Fortaleza irá investir R$ 870 mil no futebol feminino na temporada 2023

O Fortaleza divulgou na noite desta terça-feira, 20, a previsão orçamentária para o ano de 2023. Para a próxima temporada, o Tricolor do Pici, que terá um orçamento de R$ 208,6 milhões, irá investir R$ 870 mil no futebol feminino.

O valor será dividido entre a folha das atletas e do administrativo da modalidade. Serão R$ 450 mil para as jogadoras — sendo R$ 30 mil a menos que em 2022 nesse quesito — e R$ 420 mil para o administrativo. O aumento geral, se comparado ao ano de 2021, é de R$ 210 mil reais.



No ano de 2023, o Fortaleza irá disputar a Série A2 do Brasileirão pelo quarto ano consecutivo na busca pelo acesso. Além da segunda divisão do nacional, as Leoas também vão defender o título do Campeonato Cearense que conquistaram em novembro desse ano.

