CBF divulga data e horário de jogo entre Flamengo e Ceará pela Supercopa Feminina 2023

A CBF divulgou na noite desta terça-feira, 24, a tabela detalhada da Supercopa Feminina 2023. Representante cearense na competição, o Ceará enfrenta o Flamengo no dia 05 de fevereiro, às 10h30min, no estádio Luso Brasileiro, localizado no Rio de Janeiro. De acordo com documento da entidade, a partida terá transmissão da Rede Globo e também do SporTV.

Além do Vovô também participam do embate Corinthians, Atlético-MG, Internacional, Real Brasília, Avaí Kindermann e Athletico-PR. Os jogos da competição ocorrem entre os dias 4 e 12 de fevereiro.

O Ceará vai se estruturando para a competição e também para a temporada. A equipe anunciou nesta terça-feira, 24, Felipe Soares como técnico da equipe. O profissional já fazia parte da comissão técnica das Alvinegras, que foram campeãs do Brasileirão A1 na temporada 2022.

