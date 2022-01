Ceará e Fortaleza sobem posições no ranking de futebol feminino da CBF; confira

Alvinegras e Leoas disputam a Série A2 do Brasileirão da modalidade, além de serem os times finalistas das últimas edições do Campeonato Cearense Feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última sexta-feira, 14, o ranking nacional de clubes de futebol feminino. Após a tríplice coroa, o Corinthians liderou a lista pelo segundo ano consecutivo. O clube paulista venceu o Estadual, o Brasileirão Feminino e a Libertadores da modalidade em 2021.

Representantes do Estado em torneios nacionais, Ceará e Fortaleza subiram algumas posições no Ranking. O Alvinegro de Porangabuçu agora ocupa a 29ª colocação, sendo o time local mais bem posicionado. No penúltimo ranking, o Vovô já era o melhor time do Estado, estando na 37ª colocação.

Já o Fortaleza está na 40ª colocação. As Leoas do Pici ocupavam a 55ª posição no ranking anterior. A novidade para esta nova lista está no fato do Tricolor ter ultrapassado a equipe do Caucaia, que agora está na terceira posição a nível estadual.

A equipe da Raposa Metropolitana, no ranking atual, ocupa a 74ª colocação. Embora atualmente não tenha um time feminino, o Caucaia possui uma história na modalidade. O time já participou de seis edições do Campeonato Brasileiro Feminino e foi por muito tempo destaque da modalidade no Estado. De 2013 a 2016 disputou o A-1 e, figurou em 2018 no A-2. Além disso, o clube já venceu seis vezes o Campeonato Cearense e revelou quatro atletas para a Seleção Brasileira.

O último time local que aparece na lista é o São Gonçalo, na 78ª posição. No ranking de federações da modalidade, a Federação Cearense de Futebol aparece na 11ª colocação.

Veja desempenho dos times cearenses no ranking da CBF de futebol feminino nos últimos anos:

Ranking 2022

29ª - Ceará

40ª - Fortaleza

74ª - Caucaia

78ª - São Gonçalo

Ranking 2021

37ª - Ceará

46ª - Caucaia

55ª - Fortaleza

77ª - São Gonçalo

Ranking 2020

25ª - Caucaia

47ª - Ceará

67ª - São Gonçalo

70ª - Juventus-CE

