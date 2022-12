CBF divulga calendário do futebol feminino para a temporada 2023

A competição que abrirá a próxima temporada do futebol feminino será a Supercopa Feminina, disputada no dia 5 de fevereiro até o dia 12

A CBF divulgou nesta terça-feira, 20, o calendário do futebol feminino para a temporada 2023. Com a disputa da Copa do Mundo FIFA feminina durante o ano haverá uma pausa nos torneios.

Uma novidade para 2023 é a existência de um período reservado diretamente para os estaduais, situado entre setembro e dezembro. Antes, como em 2022, esses torneios eram disputados simultaneamente a outros.

A competição que abrirá a próxima temporada do futebol feminino será a Supercopa Feminina, disputada no dia 5 de fevereiro até o dia 12.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ancelotti descarta assumir seleção brasileira: "Se o Real não me demitir, não saio"

Fifa anuncia a criação de Mundial de Clubes Feminino

Mundial de Clubes terá novo formato com 32 times a partir de 2025

Já na sequência, no dia 26 de fevereiro, começará a Série A-1 do Brasileiro Feminino, com final prevista para o dia 17 de setembro. Outras categorias do nacional serão iniciadas posteriormente.

Entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, todas as competições femininas serão paralisadas para a disputa da Copa do Mundo, sediada na Austrália e na Nova Zelândia. As Datas Fifa serão, também, motivo de interrupção dos campeonatos.

Já nas categorias de base, as categorias sub-20 e sub-17 terão mudanças de estrutura. Na primeira, o número de times será reduzido de 24 para 20 e os jogos passarão a ser disputados nos domínios de cada clube, abolindo o esquema de sede única. Já no sub-17, a quantidade de clubes será aumentada de 12 para 16 participantes.

Falta pouco para a bola rolar pelo futebol feminino nacional em 2023!



Com o início da Supercopa marcada para o dia 05/02 e o final do Brasileirão Feminino Sub-17 agendado para 25/11, confira as datas de todas as competições que vão movimentar o Brasil no ano que vem! pic.twitter.com/N0QbLmsuHa — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) December 20, 2022

Veja as datas das principais competições do futebol feminino em 2023

Supercopa - 5 a 12 de fevereiro

Brasileiro A-1 - 26 de fevereiro a 17 de setembro

Brasileiro Sub-20 - 8 de março a 21 de junho

Brasileiro A-2 - 15 de abril a 8 de julho

Brasileiro A-3 - 15 de abril a 24 de junho

Brasileiro Sub-17 - 4 a 25 de novembro

Tags