Ginasta estadunidense viraliza ao tentar fazer entrada de Júlia Soares na trave; veja vídeo

A estadunidense Sophia Campana tenta (sem sucesso) executar o movimento de entrada na trave, feito pela brasileira Júlia Soares nos Jogos de Paris Crédito: Reprodução/Instagram e Comitê Olímpico Internacional

É inegável que a ginasta Júlia Soares chamou a atenção do mundo todo na Olimpíada de Paris 2024. A trigésima-terceira edição dos Jogos marcou a estreia da brasileira no evento aos 18 anos de idade. Durante as competições da ginástica artística, Júlia surpreendeu na apresentação da trave, principalmente devido a um elemento importantíssimo: a entrada. Para o movimento, a atleta pega impulso no trampolim, executa uma meia pirueta, passa por cima do aparelho, agarrando-o e terminando de cabeça para baixo e com as pernas alongadas no ar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A manobra fez brilhar os olhos de pessoas no mundo todo. Tanto é que ginastas estão se esforçando para reproduzir o movimento. Uma delas é a estadunidense Sophia Campana que compartilhou nas redes sociais o momento em que tenta fazer a entrada de Júlia na trave. No TikTok, o vídeo acumula mais de 3,4 milhões de visualizações.

Confira o momento em que Sophia Campana tenta executar a entrada de Júlia Soares na trave #olympics #beam #fail #nevergiveup ♬ The Next Episode(Remix) - 赵弘发 @soph.campana Attenpting the “Soares”! Brazilian Olympic Gymnastics Team! #gymnastics Júlia Soares foi a primeira ginasta a fazer o movimento em competições internacionais Durante o Campeonato Pan-Americano de Ginástica de 2021, Júlia, quando tinha 15 anos, foi a primeira ginasta a fazer o movimento sem erros em competições internacionais. O sucesso na execução não só garantiu a medalha de bronze no certame para a brasileira, mas também o direito de Júlia ver o movimento ser batizado com o próprio sobrenome: Soares.

Nas diversas tentativas de executar o "Soares", Sophia Campana mostra dificuldade e relata dores. Em determinado momento do vídeo, a ginasta estadunidense mostra o hematoma que ficou no braço da atleta. LEIA MAIS | Brasil: o país da ginástica Sophia Campana mostra o hematoma no braço após tentar executar o movimento "Soares" na trave. Crédito: Reprodução/Instagram



No mesmo vídeo compartilhado no Instagram, Sophia se questiona como Júlia consegue executar a entrada sem se machucar: "Tenho feridas de batalha no final do vídeo para provar que não estava sendo dramática. Como Júlia consegue sem que isso [os ferimentos] aconteça?".

Em resposta à publicação, a brasileira comenta "Sim, deixa os braços vermelhos kkkk Adorei as tentativas" Nas redes sociais, a estadunidense Sophia Campana se questiona como Júlia Soares consegue fazer o movimento sem se machucar. Crédito: Reprodução/Instagram

LEIA MAIS | Com seis medalhas, Rebeca Andrade é a maior medalhista da América Latina Júlia Soares conquistou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Nascida em Curitiba, Paraná, Júlia Soares conquistou sua primeira medalha olímpica nos Jogos de Paris 2024. O bronze se deu na disputa por equipes na ginástica artística, ao lado das ginastas Rebeca Andrade, Lorrane Silva, Jade Barbosa e Flávia Saraiva. Ela também disputou a final da trave, ficando na 7ª colocação. Júlia Soares se apresenta na final da trave da ginástica artística em Paris Crédito: RICARDO BUFOLIN / CBG