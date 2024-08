Com seis medalhas, Rebeca Andrade é a maior medalhista da América Latina

Rebeca Andrade entrou para história do Brasil ao superar os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael e o canoísta Isaquias Queiroz – donos de cinco medalhas olímpicas cada um – e se tornar a maior medalhista do País, com seis medalhas: duas de ouro, três de prata e uma de bronze.

No entanto, o feito alcançado pela ginasta brasileira é ainda maior: Rebeca Andrade não é somente a maior medalhista olímpica do Brasil, mas sim de toda a América Latina.

A atleta deixa para trás grandes nomes das Olimpíadas, como o lutador cubano Mijaín Lopez, cinco vezes medalhista de ouro. Confira a lista de alguns dos maiores medalhistas de cada país da América Latina: