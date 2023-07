Lula vai decretar ponto facultativo em jogos da seleção feminina na Copa

A estreia da seleção brasileira feminina ocorre no próximo dia 24, contra o Panamá

O Governo Lula, por meio do Ministério da Gestão e Inovação, informou nessa sexta-feira, 14, que vai publicar uma portaria que permite a adoção de ponto facultativo para servidores públicos federais nos dias de jogos da seleção brasileira feminina de futebol durante a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, que ocorre nos meses de julho e agosto.

Sobre o assunto Sissi, a "rebelde "camisa 10 da seleção brasileira feminina de futebol antes de Marta

A medida, que já é tradicionalmente adotada na Copa do Mundo masculina de futebol, permite que servidores se ausentem do trabalho para assistir aos jogos. De acordo com a portaria, em dias de jogos que começarem até 7h30min, o expediente terá início às 11 horas. Nos dias de jogos iniciados às 8 horas, o expediente começará ao meio-dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A solicitação foi feita pela ministra do Esporte, Ana Moser, a Lula, quando ambos assistiam ao treino da seleção no Estádio Nacional Mané Garricha, em Brasília (DF), há cerca de duas semanas. O presidente acatou o pedido e prevê a publicação da portaria para terça-feira, 18.

A estreia da seleção brasileira feminina ocorre no próximo dia 24, contra o Panamá. A equipe está no Grupo F, que conta também com França e Jamaica.