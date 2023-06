Copa do Mundo Feminina 2023: veja a agenda da seleção brasileira

No dia 20 de julho, iniciam-se as disputas da Copa do Mundo Feminina de 2023 na Nova Zelândia e na Austrália. O Brasil se encontra no Grupo F, com as seleções do Panamá, da França e da Jamaica.

Comandada por Pia Sundhage, a Seleção Brasileira já tem definida a programação de treinos e a lógica de disputa para a competição. Até a estreia, as principais atividades das jogadoras são a convocação, que acontece nesta terça-feira, 27, e o amistoso contra a seleção do Chile, marcado para o dia 2 de julho.

A estreia do Brasil na Copa acontecerá no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide, cidade da Austrália. A segunda rodada se dará contra a França, encerrando o último duelo da fase de grupos contra a Jamaica.

Confira abaixo mais informações sobre a agenda de programação da Seleção Brasileira até a estreia:



Copa do Mundo Feminina 2023: a convocação da Seleção Brasileira



Ainda neste mês de junho, o evento mais esperado é a convocação para a Copa do Mundo. A escolha de nomes pela técnica Pia será divulgada na sede da CBF no Rio de Janeiro, amanhã às 16h horas. Na ocasião, 26 atletas serão chamadas; no entanto, apenas 23 irão para o mundial.

O evento será transmitido pela TV Globo e pela SporTV, além dos canais oficiais de comunicação da CBF em redes sociais.

Serviço

Horário: terça-feira, 27, às 16h

Onde assistir: TV Globo e SporTV

Abaixo, confira outras programações agendadas para a Seleção Brasileira:

Copa do Mundo Feminina 2023: outras programações até a estreia

Copa do Mundo Feminina 2023: Fifa lista jogos da Globo e sportv; CONFIRA

27 de junho: convocação para a Copa do Mundo e amistoso contra o Chile

convocação para a Copa do Mundo e amistoso contra o Chile 1° de julho: apresentação em Brasília

apresentação em Brasília 2 de julho: amistoso contra o Chile, no Estádio Mané Garrincha

amistoso contra o Chile, no Estádio Mané Garrincha 3 de julho: viagem para a Austrália

viagem para a Austrália 5 de julho: início dos treinamentos em Gold Coast, na Austrália

início dos treinamentos em Gold Coast, na Austrália 18 de julho: chegada em Brisbane, na Austrália, na base de treinos para a Copa do Mundo

chegada em Brisbane, na Austrália, na base de treinos para a Copa do Mundo 24 de julho: Brasil x Panamá, estreia da Seleção no Mundial

Brasil x Panamá, estreia da Seleção no Mundial 29 de julho: Brasil x França, segunda rodada

Brasil x França, segunda rodada 2 de agosto: Brasil x Jamaica, última rodada da fase de grupos