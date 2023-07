Sem Marta, seleção brasileira feminina vence a China em jogo-treino antes da Copa

Partida realizada no campo do Royal Pines, em Gold Coast, na Austrália, foi o último compromisso do Brasil em campo antes da estreia na Copa do Mundo

Em jogo-treino realizado nesta quinta-feira, 13, a seleção brasileira feminina venceu a China por 3 a 0, com gols de Luana, Kathellen e Rafaelle. A partida realizada no campo do Royal Pines, em Gold Coast, na Austrália, foi o último compromisso do Brasil em campo antes da estreia na Copa do Mundo.

O duelo foi dividido em três tempos de 30 minutos e foi disputado com portões fechados. A técnica Pia Sundhage aproveitou a oportunidade para testar a equipe com diferentes opções, mas não contou com Marta. A camisa 10 foi poupada da atividade para evitar uma possível sobrecarga.

Além de Marta, a zagueira Tainara e as atacantes Geyse e Bia Zaneratto também foram preservadas do jogo-treino. A atacante Nycole foi outra que ficou de fora, já que se recupera de uma lesão no tornozelo sofrida no amistoso contra o Chile, no começo de julho.

"Muito importante estar jogando, estar num ambiente muito competitivo. O jogo foi bom, tem muita coisa pra ver e melhorar. Acredito que depois que a gente assistir o jogo e analisar tudo, a gente vai ver os pontos que precisam melhorar. Acredito que tem muita margem de evolução", analisou a zagueira Lauren sobre a partida.

A próxima vez que o Brasil voltará aos gramados será na primeira partida do time pela Copa do Mundo. As comandadas de Pia Sundhage enfrentarão o Panamá no dia 24 de julho, em Adelaide. A Seleção ainda jogará contra França e Jamaica para tentar a classificação no Grupo F.