Copa do Mundo Feminina 2023: Fifa lista jogos da Globo e sportv; confira

A Copa do Mundo Feminina 2023 já tem sua tabela oficial de jogos da fase de grupos. A competição será realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia.

A TV Globo possui os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina na televisão aberta, no canal fechado Sportv e pelo streaming Globoplay/Ge.

O campeonato também será transmitido na internet de graça pela CazéTV, canal no streamer Casimiro Miguel no Youtube e na Twitch.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Copa do Mundo Feminina: onde assistir e horários dos jogos do Brasil

Na TV Globo, as transmissões serão apenas dos jogos da fase de grupos da seleção brasileira. A estreia acontecerá contra o Panamá no dia 24 de julho, segunda-feira, às 8h.

Os outros dois compromissos da Seleção são contra a França no sábado, 29 de julho, às 7h e contra a Jamaica no dia 2 de agosto, quarta-feira, também às 7h. Todos no horário de Brasília.

Além dos três jogos do Brasil na fase de grupos, a TV Globo ainda exibirá mais quatro jogos durante toda a Copa do Mundo Feminina. As partidas serão para acompanhar a Seleção conforme avança na competição, ou um jogo de cada fase em caso de eliminação brasileira.

Copa do Mundo Feminina 2023: confira os jogos da fase de grupos



20/07 - quinta - 23h30 - Nigéria x Canadá

21/07 - sexta - 4h30 - Espanha x Costa Rica

21/07 - sexta - 22h - Estados Unidos x Vietnã

22/07 - sábado - 4h - Zâmbia x Japão

22/07 - sábado - 9h - Dinamarca x China

23/07 - domingo - 2h - Suécia x África do Sul

24/07 - segunda - 5h30 - Alemanha x Marrocos

24/07 - segunda - 8h - Brasil x Panamá - TV Globo transmite

24/07 - segunda - 23h - Colômbia x Coreia do Sul

26/07 - quarta - 2h - Japão x Costa Rica

26/07 - quarta - 4h30 - Espanha x Zâmbia

26/07 - quarta - 22h - Estados Unidos x Holanda

27/07 - quinta - 4h30 - Portugal x Vietnã

27/07 - quinta - 7h - Austrália x Nigéria

27/07 - quinta - 21h - Argentina x África do Sul

28/07 - sexta - 8h - China x Haiti

29/07 - sábado - 7h - França x Brasil - TV Globo transmite

30/07 - domingo - 1h30 - Coreia do Sul x Marrocos

02/08 - quarta - 7h - Jamaica x Brasil - TV Globo transmite