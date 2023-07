Adversárias do Brasil na Copa do Mundo feminina, França e Panamá perdem amistosos

Panamá e França, duas adversárias do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo feminina, perderam na manhã desta sexta-feira, 14. Em amistosos preparativos para o Mundial, a seleção panamenha foi goleada por 5 a 0 pelo Japão, enquanto a equipe francesa perdeu para a Austrália por 1 a 0.

Risa Shimizu e Yui Hasegawa marcaram para o Japão no primeiro tempo, enquanto Aoba Fujino, Yui Hasegawa - pela segunda vez - e Moeka Minami ampliaram e fecharam a conta diante do Panamá no segundo tempo. A seleção panamenha é a primeira adversária do Brasil no Mundial, no dia 24 de julho, às 8 horas (de Brasília), em Brisbane.

Já a França foi derrotada pela Austrália, país sede da Copa, com gol de Mary Fowler aos 21 minutos do segundo tempo. A seleção francesa cruza com o Brasil na segunda rodada da fase de grupos, no dia 29 de julho, às 7 horas (de Brasília), também em Brisbane.

Brasil, França e Panamá compõem junto da Jamaica o Grupo F da Copa do Mundo feminina.

Colômbia x Irlanda suspenso



Outro amistoso que envolveu duas seleções participantes da Copa do Mundo feminina estava marcado para a manhã desta sexta-feira, mas acabou suspenso após apenas 20 minutos de ação. A medida foi tomada após o jogar ficar "excessivamente físico", segundo comunicado da Associação Irlandesa de Futebol.

A Colômbia faz parte do Grupo H e estreia no Mundial no dia 24 de julho, às 23 horas, contra a Coreia do Sul. Já a Irlanda está no Grupo A e inicia sua jornada diante da anfitriã Austrália no dia 20 de julho, às 7 horas.