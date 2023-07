Seleção feminina volta a treinar após vitória em jogo-treino contra a China

Brasil estreia na Copa do Mundo feminina no dia 24 de julho às 8 horas, contra o Panamá

A seleção brasileira feminina voltou a treinar em Gold Coast, na Austrália, após realizar um jogo-treino contra a China nesta quinta-feira, 13. As jogadoras foram divididas em dois grupos para a realização de atividades específicas em preparação para a Copa do Mundo.

Após um aquecimento comandado pela preparadora física Ivi Casagrande, as atletas que jogaram por mais tempo contra a China fizeram um trabalho regenerativo. São elas: Andressa Alves, Rafaelle, Tamires, Debinha, Antonia, Luana, Duda Sampaio, Kathellen, Kerolin, Adriana, Ary e Ana Vitória.

Leia Mais Sem Marta, seleção brasileira feminina vence a China em jogo-treino antes da Copa

Seleção feminina de futebol recebe visita de campeã mundial de natação em treino

Álbum de figurinhas da Copa feminina: quanto custa, quantas são e mais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem não disputou a maior parte do jogo-treino foi a campo com a auxiliar Lilie Persson. Primeiramente, foi realizado um trabalho de cruzamento e finalização seguido por confrontos de 2 x 2. Quatro jogadoras – as atacantes Marta, Geyse, Bia Zaneratto e a zagueira Tainara – fizeram trabalhos separados como controle de carga.

A seleção feminina estreia na Copa do Mundo feminina no dia 24 de julho às 8 horas (de Brasília), contra o Panamá, em Brisbane. A viagem da delegação está marcada para a próxima terça-feira.





Zagueiras y artilheiras! Nossas defensoras também balançaram a rede no jogo-treino de hoje!