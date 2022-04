F2: quem é Felipe Drugovich, brasileiro que lidera a Fórmula 2

Com a vitória em Jeddah, na Arábia Saudita, no final de março, o brasileiro Felipe Drugovich assumiu a primeira posição da Fórmula 2 (F2), a principal categoria pré-Fórmula 1. O piloto acumula 45 pontos em duas corridas, estando à frente do neozelandês Liam Lawson, com 34.

A próxima corrida é no dia 23 de abril, em Imola, na Itália. A presença de um brasileiro na liderança do campeonato pode indicar sua possível “subida” para a Fórmula 1 em 2023. Se isso acontecer, Drugovich seria o primeiro piloto brasileiro a correr na elite do automobilismo mundial desde a saída de Felipe Massa em 2017.

Natural de Maringá (PR), Drugovichtem só tem 21 anos de idade e corre desde os 8. Até os 13, praticou kart no Brasil, mudando-se então para a Itália, onde poderia participar mais facilmente dos torneios europeus. Em 2018, foi o campeão da Euroformula, um campeonato de Fórmula 3 no qual é o detentor do recorde histórico de mais vitórias em uma temporada: das 16 corridas, venceu 14.

A Fórmula 2, menos conhecida que a Fórmula 1, é o principal campeonato que dá entrada no mundo do principal circuito de automobilismo do mundo. Criada após a Segunda Guerra Mundial, a F2, como regra, exige carros menores e mais baratos do que os utilizados na F1, incentivando a inovação.

Mas, nos anos 80, até a F2 já havia ficado cara demais para se sustentar. Sendo substituída pela Fórmula 3000, só voltou a existir em 2009, revivida pela FIA para cumprir o mesmo propósito original: fornecer acesso aos paddocks da Fórmula 1.

Felipe Drugovich: trajetória complexa na F2

Drugo, como é chamado nas redes sociais por fãs e aficionados do automobilismo, já está em seu terceiro ano participando da F2. Ano passado, terminou na oitava posição no campeonato, com alguns pódios mas nenhuma vitória, e viu seu companheiro de time na Virtuosi Racing, Zhou Guanyu, entrar para a Fórmula 1 com um assento na Alfa Romeo.

Na F2, existem menos corridas, que ocorrem em intervalos de tempos mais esporádicos do que a categoria principal, que realiza corridas sempre de 15 em 15 dias, sempre aos domingos. Já as competições da categoria de acesso são realizadas de quinta até sábado, e os três dias são divididos entre free racing, sprint race e feature race, que é a corrida longa.

“Acho que a gente tem que continuar trabalhando, dando nosso melhor, porque certamente os outros times vão se esforçar também,” declarou o piloto em entrevista ao site Motorsport Brasil. Sobre a possibilidade de manter a liderança no campeonato, Drugo concluiu: “Eu acredito que nós temos o potencial de brigar por várias vitórias esse ano, apesar de ainda ser muito cedo pra dizer se conseguimos manter a posição.”



