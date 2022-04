Charles Leclerc (Ferrari) vence Grande Prêmio da Austrália de F1

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), após largar da pole position e dominar do início ao fim, venceu o Grande Prêmio da Austrália neste domingo, superando a Red Bull do mexicano Sergio Pérez nesta 3ª prova do Mundial de Fórmula 1.

O britânico George Russel (Mercedes) completou o pódio após uma corrida marcada pelo abandono do atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), que teve um problema mecânico.

