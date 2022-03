GP da Arábia Saudita ocorrerá como planejado, dizem organizadores

O Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 vai acontecer como planejado, afirmaram os organizadores nesta sexta-feira (25), após ataques a uma instalação de propriedade da gigante do setor petrolífero Aramco em local próximo à pista de corrida em Jeddah.

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram a autoria dos ataques às instalações sauditas nesta sexta (25), e a coalizão liderada pelos sauditas afirmou que a estação de distribuição de produtos da Aramco em Jeddah foi atingida, causando um incêndio em dois tanques, mas sem vítimas.

"Estamos cientes do ataque ao centro de distribuição da Aramco em Jeddah no início desta tarde", disse a organizadora da prova, a Saudi Motorsport Company, em nota. "Os organizadores da corrida continuam em contato direto com as autoridades sauditas, assim como a F1 e a FIA (entidade que comanda o esporte) para garantir a continuidade da implementação de todas as medidas de segurança necessárias. O cronograma para o final de semana da prova continuará como o planejado", anunciou a empresa, acrescentando que os organizadores estão ansiosos para receber os torcedores em um final de semana "de corrida de primeira e entretenimento".