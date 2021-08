Felipe Massa rasga elogios a Max Verstappen: "Mesmo sem um título, já é campeão"

Principal destaque ofensivo do Ceará neste Campeonato Brasileiro, Lima é o atleta que mais acerta finalizações no Vovô. Com 12 chutes no alvo, o meia alvinegro também é o jogador que mais arrisca o arremate, com 33 tentativas. O camisa 45 fecha o top 3 do Ceará no quesito com o atacante Cléber (9) e Rick (8), artilheiro do clube na competição.



Um dos atletas mais regulares do Alvinegro nesta edição da Série A, Lima é o jogador de Porangabuçu com mais participações diretas em gols. Foram dois gols e quatro assistências, sendo determinante nas partidas contra Internacional (1 a 1), Atlético-MG (2 a 1), Cuiabá (2 a 2), Juventude (2 a 0) e no Clássico-Rei (3 a 1). Todas as participações foram no período invicto dos cearenses.

Homem de confiança de Guto Ferreira, Lima ainda é o jogador do setor de frente alvinegro com mais minutagem em campo no Brasileirão. Com 1173 minutos pelo Vovô, dentre todos os jogadores do elenco, o meia só fica atrás de Bruno Pacheco (1350), Fernando Sobral (1424) e Messias (1530).

Contando com Lima para conseguir sua primeira vitória como visitante, o Ceará vai ao Independência para enfrentar o América-MG, no domingo, 29, às 11 horas, pela 18ª rodada da Série A.

