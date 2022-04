Quem é Pietro Fittipaldi, piloto brasileiro que quase correu na F1 em 2022

Pietro Fittipaldi é filho do bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Desde a saída de Felipe Massa, a F1 não conta com brasileiro no lineup de corredores

O Brasil tem uma rica história na Fórmula 1. Apesar de ainda não ter alcançado a titularidade na categoria, Pietro Fittipaldi, de 25 anos de idade, é um piloto versátil, com conquistas em diversas modalidades. No último mês, houve a chance de mudar essa realidade: Pietro foi cotado para substituir Nikita Mazepin, piloto titular da equipe americana Haas.

Mazepin, que é russo, teve que sair da F1 após a Haas aderir às sanções de diversos governos à Rússia, devido à invasão da Ucrânia. O patrocínio da empresa russa de fertilizantes agrícolas Uralkali, na qual o pai de Mazepin, Dmitry, atua como sócio, foi rescindido pela Haas, assim como o contrato de Nikita com a escuderia.

Sobre o assunto Após acidente, Mick Schumacher diz estar bem mas não vai disputar GP da Arábia Saudita

Max Verstappen supera Charles Leclerc e vence GP da Arábia Saudita

Las Vegas receberá um GP de Fórmula 1 em 2023, o terceiro nos EUA

Hamilton reconhece sua "luta mental" após difícil início de temporada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com sua saída, Pietro era considerado o reserva imediato, ou “terceiro piloto”, como é conhecida a posição. Seu companheiro de equipe seria Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial da F1. Mas, após as deliberações da Haas, o piloto dinamarquês Kevin Magnussen, que já havia corrido pela equipe, foi escolhido como segundo piloto.

Quem é Pietro Fittipaldi?

Pietro Fittipaldi é filho do bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Sempre optando por correr pelo Brasil, apesar de ter nascido em Miami, nos Estados Unidos, Pietro foi o primeiro piloto latino-americano a conquistar um título em uma categoria da Nascar, o automobilismo americano.

Foi campeão da extinta Fórmula V8 em 2017, com seis vitórias e dez pole positions, quando o piloto começa a corrida na primeira posição no grid, a ordem de carros de acordo com o tempo de qualificação.

Além da participação em esportes tradicionais, Pietro, assim como a maioria dos pilotos mais jovens das modalidades, também participa dos torneios de corridas virtuais, em eventos como a 24 Horas de Le Mans, uma corrida de resistência realizada na França.

Fittipaldi Brothers

Pietro e seu irmão, Enzo Fittipaldi, que corre na Fórmula 2 junto do também brasileiro Felipe Drugovich, têm o canal “Fittipaldi Brothers” no YouTube e na plataforma Twitch, com quase 200 mil inscritos combinados, onde postam vídeos jogando e-sports e mostram partes de suas vidas pessoais, viajando o mundo para correr.

Tags