Las Vegas receberá um GP de Fórmula 1 em 2023, o terceiro nos EUA

Quarenta anos depois, a cidade de Las Vegas, no Nevada, voltará a organizar um Grande Prêmio de Fórmula 1 na temporada 2023, somando uma terceira prova nos Estados Unidos junto com as de Miami e Austin, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira.

"A corrida acontecerá em uma noite de sábado em novembro na famosa Las Vegas Strip, passando por alguns dos locais, hotéis e cassinos mais lendários do mundo", disse a Fórmula 1 em um comunicado.

Las Vegas já sediou dois Grandes Prêmios de Fórmula 1 em 1981 e 1982.

Esta escolha é mais uma prova da crescente popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos, país que já conta com os esportes motorizados IndyCar e Nascar.

O Grande Prêmio de Miami (8 de maio) vai estrear este ano no calendário da Fórmula 1, enquanto o Grande Prêmio de Austin (23 de outubro) acontece desde 2012.

"Este é um momento incrível para a Fórmula 1 e mostra o enorme apelo e crescimento do nosso esporte com uma terceira corrida nos Estados Unidos", disse Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1.

"Las Vegas é um destino conhecido em todo o mundo por seu entusiasmo, sua hospitalidade, suas emoções e, claro, a famosa Strip", destacou Domenicali, referindo-se à emblemática avenida repleta de hotéis e cassinos.

Em Las Vegas, os pilotos completarão 50 voltas de um circuito de 6,12 km, com 14 curvas e três retas, atingindo velocidades máximas estimadas em mais de 342 km/h, segundo os organizadores.

O anúncio desta nova corrida ocorre no momento em que o calendário para a temporada de 2022 já inclui um recorde de 23 Grandes Prêmios.

Embora várias das provas que acontecem este ano ainda não tenham sua continuidade garantida em 2023 - especialmente o GP da França -, Domenicali havia adiantado no início de março que há "potencial para chegar a 24" Grandes Prêmios em uma temporada.

