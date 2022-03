F1 2022 ao vivo: onde assistir à Fórmula 1 e programação completa

A primeira corrida da Fórmula 1 2022 começa no dia 20 de março, a partir das 12 horas (horário de Brasília), com o Circuito Internacional do Bahrein e termina no dia 20 de novembro, em Abu Dhabi. Além da expectativa de rivalidade entre os campeões Verstappen e Hamilton, também é esperado na F1 fortes disputas internas como: Russell x Hamilton, Sainz x Leclerc, Alonso x Ocon e mais. Veja abaixo onde assistir ao vivo, programação completa da competição, equipes e pilotos.

F1 2022 ao vivo: onde assistir?

O Grupo Bandeirantes mantém os direitos de transmissão da competição. A transmissão será possível assistir nos canais Band e BandSports.

F1 2022: programação completa

20 de março - Bahrein - Sakhir



27 de março - Arábia Saudita - Jeddah



10 de abril - Austrália - Albert Park



24 de abril - Emilia-Romagna - Imola*



8 de maio - Miami - Miami**



22 de maio - Espanha - Barcelona



29 de maio - Mônaco - Mônaco



12 de junho - Azerbaijão - Baku



19 de junho - Canadá - Montreal



3 de julho - Inglaterra - Silverstone



10 de julho - Áustria - Spielberg



24 de julho - França - Paul Ricard



31 de julho - Hungria - Hungaroring



28 de agosto - Bélgica - Spa-Francorchamps



4 de setembro - Holanda - Zandvoort



11 de setembro - Itália - Monza



25 de setembro - A definir - A definir



2 de outubro - Singapura - Marina Bay*



9 de outubro - Japão - Suzuka



23 de outubro - EUA - Circuito das Américas*



30 de outubro - México - Hermanos Rodríguez



13 de novembro - São Paulo - Interlagos



20 de novembro - Abu Dhabi - Yas Marina



*Mudanças sujeitas à aprovação do conselho mundial de esportes a motor da FIA.

**Circuito ainda precisa passar por homologação da FIA

F1 2022: equipes e pilotos

Haas (EUA): Kevin Magnussen (Dinamarca), Mick Schumacher (Alemanha)

Kevin Magnussen (Dinamarca), Mick Schumacher (Alemanha) Alfa Romeo (Suíça): Guanyu Zhou (China), Valtteri Bottas (Finlândia)

Guanyu Zhou (China), Valtteri Bottas (Finlândia) Williams (Reino Unido): Alexander Albon (Tailândia), Nicholas Latifi (Canadá)

Alexander Albon (Tailândia), Nicholas Latifi (Canadá) AlphaTauri Honda (Itália): Yuki Tsunoda (Japão), Pierre Gasly (França)

Yuki Tsunoda (Japão), Pierre Gasly (França) Aston Martin (Reino Unido): Lance Stroll (Canadá), Sebastian Vettel (Alemanha)

Lance Stroll (Canadá), Sebastian Vettel (Alemanha) Alpine (França): Esteban Ocon (França), Fernando Alonso (Espanha)

Esteban Ocon (França), Fernando Alonso (Espanha) McLaren (Reino Unido): Lando Norris (Inglaterra), Daniel Ricciardo (Austrália)

Lando Norris (Inglaterra), Daniel Ricciardo (Austrália) Ferrari (Itália): Charles Leclerc (Mônaco), Carlos Sainz (Espanha)

Charles Leclerc (Mônaco), Carlos Sainz (Espanha) Red Bull (Áustria): Sergio Pérez (México), Max Verstappen (Holanda)

Sergio Pérez (México), Max Verstappen (Holanda) Mercedes (Alemanha): George Russell (Inglaterra), Lewis Hamilton (Inglaterra)

F1 2022 ao vivo no Bahrein: programação com dia e horário da estreia



18 de março (sexta-feira) - BandSports:

09:00 - 1 Treino Livre



12:00 - 2 Treino Livre



19 de março (sábado) - BandSports:

09:00 - 3 Treino Livre



12:00 - Classificação



20 de março (domingo) - Band:

12:00 - GP do Bahrein - Circuito Internacional do Bahrein

