Hamilton reconhece sua "luta mental" após difícil início de temporada

O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, falou sobre seu estado mental nesta quinta-feira, após um início de temporada complicado na principal categoria do automobilismo.

"O ano tem sido bastante complicado com tudo o que está acontecendo ao redor. É difícil alguns dias se manter positivo", escreveu o piloto no Instagram.

"Tenho lutado mentalmente e emocionalmente por muito tempo, seguir em frente é um esforço constante, mas temos que continuar lutando. Temos muito a fazer e realizar", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou escrevendo para lhe dizer que não é grave se sentir como você se sente, saiba que você não é o único e que seguiremos em frente", afirmou o piloto.

Hamilton, que volta a buscar o oitavo título mundial neste ano, para superar o alemão Michael Schumacher no topo do ranking de campeões, está tendo um início de temporada difícil ao volante de sua Mercedes.

Nas duas primeiras corridas de 2022, o britânico terminou em terceiro no Bahrein, e só conseuiu ser 10º na Arábia Saudita após ser eliminado no dia anterior na primeira fase dos treinos classificatórios, o que não acontecia com ele desde 2017 no GP do Brasil.

Hamilton também vem de uma decepcionante temporada de 2021, em que o título mundial escapou de suas mãos na última volta do último GP, após uma decisão polêmica da direção da prova, contra seu rival, o holandês Max Verstappen (Red Bull), que acabou se sagrando campeão mundial.

hdy/ole/fbx/iga/aam

Tags